京都・舞鶴市にある自民党の本田太郎衆議院議員の事務所に車が突っ込み、そのまま逃走しました。警察は逃げた車の行方を追っています。13日午後11時半ごろ、舞鶴市にある自民党・本田太郎衆議院議員の事務所に、縁石を乗り越えた車が突っ込む様子を警察官が目撃しました。警察によると、目撃した警察官が運転手に近づこうとしたところ、車は急発進して現場から走り去ったということです。当時、事務所内に人はおらずけが人はいませ