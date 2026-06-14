V・ファーレン長崎は14日、MF名倉巧と2026−27シーズンの契約更新を発表した。1998年6月3日生まれの名倉は現在28歳。國學院久我山高校で高校選手権に出場したミッドフィルダーは、プロキャリアを始めたFC琉球を経て、2018年にV・ファーレン長崎に加入。ベガルタ仙台へのレンタル移籍を挟みつつも、在籍7年半でクラブ公式戦通算122試合に出場している。そんな名倉は昨年5月、体内に悪性腫瘍が発見されたことを公表。現在は治