現地時間13日のトルコ戦で大活躍を見せたオーストラリア代表のFWネストリ・イランクンダ（ワトフォード／イングランド）について、同国紙『シドニー・モーニング・ヘラルド』も大絶賛している。FIFAワールドカップ2026グループD第1節が13日に行われ、オーストラリア代表はトルコ代表と激突。トニー・ポポヴィッチ監督が率いる“サッカルーズ”は、試合の大半で守勢に回ったものの、ネストリ・イランクンダとコナー・メトカーフ