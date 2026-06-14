人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）考え過ぎは百害あって一利なし。直感を頼りにすること。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）イヤなことが続きそう……。でも笑顔があれば乗り切れる運。10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）現金の用意を。ふらっと入