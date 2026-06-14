富山県在住・33歳男性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、神奈川県の「強羅 佳ら久」です。※以下の情報は2026年6月13日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「強羅 佳ら久」は全室温泉露天風呂完備の贅沢宿富山県在住・33歳男性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、神奈川県の「強羅 佳ら久」でした。・宿泊した部屋：デラックスルーム▼全室に完備され