石川県志賀町西海風無の海岸に流れ着いた海底の土砂を取り除く浚渫作業用の巨大なホース。全長およそ150メートル、直径およそ2メートル、重さは300トンほどと推定され、規格外の大きさに地元の人からも驚きの声が上がっていました。14日、巨大ホースがある海岸に取材に行くとそこには見物客の姿がありました。富山県高岡市から来た人「撤去されないうちにと思って来た。スケール感ですね、実際見るとすごいなと感じた」福井県鯖江