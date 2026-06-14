■全国の15日（月）の天気梅雨前線が北上し、前線上の低気圧が関東の南を進むでしょう。沖縄や奄美は断続的に雨が降り、激しく降る所がありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意が必要です。九州から東海は、朝にかけて雨の降る所がありますが、午後は、中国四国を中心に晴れ間が出るでしょう。関東では昼前後にかけて雨が降る見込みです。また、北日本は、上空に寒気が流れ込むため、局地的に雨雲が発生・発達しやす