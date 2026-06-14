◇日本カーリング選手権大会 横浜2026 決勝 SC軽井沢クラブ7-6北海道銀行(14日、横浜BUNTAI)女子決勝では北海道銀行がSC軽井沢クラブに2点リードの最終10エンドで3点のビッグエンドをつくられ、優勝を逃しました。北海道銀行は前日の準決勝で前回優勝のフォルティウスに勝利。10-6で退けました。決勝は、1エンドから2点を先行した北海道銀行が、9エンドを終えて6-4とリード。しかし、先攻で迎えた10エンド、スキップの仁平美来選手