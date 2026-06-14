長い歴史を誇る大河ドラマ。その中でも高視聴率をマークしてきたのが戦国時代を描いた作品だ。では戦国大河で、最も人気のある武将は誰なのか。【結果一覧】「織田信長役で好きな俳優」1位は“慟哭シーン”が圧巻の名優『週刊女性』が今年行ったアンケート調査「好きな＆嫌いな戦国武将ランキング」によると、並み居る戦国武将を抑えて織田信長が1位に輝いている。そこで今回は、日本全国30代から60代男女300人を対象にアンケ