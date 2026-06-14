原口アヤ子さんとの面会後に記者会見する鴨志田祐美弁護士＝14日午後、鹿児島県鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人罪などで服役し、第5次再審請求が審理中の原口アヤ子さんが15日で99歳となるのを前に、弁護団が14日、県内の入所先施設を訪れ、再審公判を念頭に「必ず法廷に立とう」と激励した。面会した弁護団共同代表の鴨志田祐美弁護士は取材に「満面の笑みで迎えてくれた」と喜んだ。原