ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのリサが１２日（現地時間）、米国ロサンゼルスのＳｏＦｉスタジアムで開催された「２０２６ＦＩＦＡ北中米ワールドカップ」の開会式開幕式で圧倒的なパフォーマンスを披露したと、韓国メディアのインサイトなどが報じた。記事によるとリサは、ブラジルの歌手であるアニッタ、ナイジェリアのアーティスト・レマとともに、Ｗ杯ワールドカップの公式アルバム収録曲「Ｇｏａｌｓ」を歌い、ステージの幕を開け