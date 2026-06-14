ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉選手が14日、母校である名古屋の椙山女学園中学校から特別表彰を受けました。深田選手は、冬季オリンピック女子競技で日本最年少となる19歳1カ月で金メダル獲得という栄誉が称えられ、次のオリンピックに向けて意気込みを語りました。深田茉莉選手：「次のフランス（冬季五輪）では自分の満足した滑りで、(ス