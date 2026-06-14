【漫画】本編を読む癒やされること間違いなしの『よっ！ねこむかしばなし』（ぱんだにあ/KADOKAWA）は、名作とねこを掛け合わせた予想外の展開が楽しいねこ漫画だ。「ねこのすることはなんでも許せてしまう」というのは、ねこ好き＆ねこ飼いにとって「あるある」ではないだろうか？たとえ爪とぎをされて壁紙がボロボロになっても、花瓶を倒して水をぶちまけられても、真剣なオンライン会議の最中に突然カメラ前を陣取られても