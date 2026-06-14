人気の刑事ドラマ「相棒」と「踊る大捜査線」はなぜ日本人に刺さるのか。社会学者の太田省一さんは「警察であると言っても、ほかの一般企業と実態は変わらない。そこを描いた画期的な作品が『踊る大捜査線』であり、『相棒』も同じ系譜と言える」という――。※本稿は、太田省一『「相棒」大全25周年を迎えた傑作刑事ドラマ大研究』（星海社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／LeoPatrizi※写真はイメージです