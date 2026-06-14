生活保護では、原則として預貯金や不動産などの資産を生活のために活用することが求められます。しかし、現在住んでいる自宅や相続した土地・建物など、一定の条件を満たす不動産については保有が認められる場合があります。 そのような不動産を所有している場合、生活保護を受給していても固定資産税の納税義務がなくなるわけではありません。「生活保護を受けているのに固定資産税を支払わなければならないの？」と疑問に