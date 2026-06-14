衆参両院で、皇室典範の改正に向けた協議が行われている。皇室研究家で神道学者の高森明勅さんは「衆参両院の正副議長らが取りまとめた『立法府の総意』からは、多くの国民が願っている『女性天皇』というテーマがあらかじめ除外されている。しかし、法案採決時に盛り込むとされている附帯決議は、『愛子天皇』誕生につながる女性天皇の可能性を残す」という――。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iStock.co