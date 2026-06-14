6月14日、函館競馬場で行われた9R・八雲特別（3歳上1勝クラス・芝1800m）は、横山和生騎乗の1番人気、モンローウォーク（牝3・栗東・上村洋行）が快勝した。2馬身差の2着に2番人気のドッグウッド（牡3・美浦・斎藤誠）、3着にナムラヒナギク（牝3・栗東・大橋勇樹）が入った。勝ちタイムは1:47.8（良）。【レース動画】＋22kgも関係なし！モンローウォークが楽勝…函館9Rプラス22kgも成長分横山和生騎乗の1番人気、モンローウ