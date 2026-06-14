6月14日、函館競馬場で行われた8R・3歳上1勝クラス（芝1200m）は、小林美駒騎乗の3番人気、シーグルロス（牝3・美浦・尾形和幸）が勝利した。3/4馬身差の2着にシュークリーム（牝5・栗東・西村真幸）、3着に1番人気のプリンセスモコ（牝3・栗東・藤原英昭）が入った。勝ちタイムは1:07.7（良）。【函館3R】ファインニードルの半妹・ライトニングロッドが鮮やか逃げ切りV2番人気で横山和生騎乗、フロウアンドライム（牡4・美浦