サッカー米国代表の人気が、これまでにないほど高まっている。北中米Ｗ杯グループＤ初戦（１２日＝日本時間１３日、米国・ロサンゼルス）、米国はパラグアイに４―１で快勝。ＳｏＦｉスタジアムには７万人を超える大観衆が集まった。米放送局「ＦＯＸスポーツ」は「この試合が『米国の英語放送の歴史において、最も視聴された米国代表のＦＩＦＡ男子Ｗ杯中継』となり、驚異の１５９８万６０００人の平均視聴者数を記録した。瞬