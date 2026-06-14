結婚式は参加者にとっては出会いの場。とはいえ、あまり大っぴらに男性と連絡先を交換していると「場をわきまえて！」という苦言も聞こえてきそうです。では、どんなタイミングであれば、そつなく交換ミッションを成し遂げられるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性225名に聞いたアンケートを参考に「結婚式で知り合った男性と連絡先を交換するタイミング」をご紹介します。【１】二次会後に「もう一軒」と誘い、