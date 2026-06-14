６月１４日の宝塚記念・Ｇ１をメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）に騎乗し、５７歳３か月での史上最年長ＪＲＡ・Ｇ１勝利を連覇で達成した武豊騎手＝栗東・フリー＝のジョッキーカメラが、ＹｏｕＴｕｂｅの「ＪＲＡ公式チャンネル」で公開された。道中は逃げたコスモキュランダを２番手で見ながらの追走。直線残り２００メートル付近で交わすと、迫るクロワデュノールを振り切った。ゴール後、ダ