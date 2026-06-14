◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人の船迫大雅投手が、０―１で迎えた６回のピンチで登板して無失点に抑えた。先発の井上が６回２死から柘植に左中間二塁打を許した直後にマウンドへ。「（相手打線は）誰しもが長打のある打者。一発だけは気をつけようという思いだった」と打席に渡部を迎えると、カウント２―１から４球目の１３２キロのスライダーで二飛に仕留め、追加点を与え