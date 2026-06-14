北朝鮮の朝鮮外務省10局の報道官は13日、韓国の李在明大統領が欧州連合（EU）首脳との共同声明で北朝鮮の核開発やロシアとの軍事協力を非難したことを受けて談話を発表し、「韓国はやはり敵対と対決を体質化した不変の敵国である」と強く反発した。朝鮮中央通信が伝えた。談話は、李大統領がEUとの共同声明で北朝鮮の核保有国としての地位や露朝軍事協力を「不法」で「認定しない」としたことを、「明白な主権侵害」「重大な敵対行