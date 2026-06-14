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岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体2026】6月14日に児島マリンプールで競泳競技が行われました。 【男子の結果】〈100m自由形〉1位日野恵太（岡山一宮）記録：53秒38 〈100m平泳ぎ〉1位平井良尚（矢掛） 記録：1分3秒61 〈100m背泳ぎ〉1位森脇亮雅（勝山） 記録：1分1秒77 〈100mバタフライ〉1位佐藤太一（岡山学芸館） 記録：56秒24 〈200m個人メドレー〉1位赤木遥翔（