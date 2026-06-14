◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ６―４ＤｅＮＡ（１４日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・サブロー監督（５０）が５回に右手首付近に死球を受けて６回の守備から退いた安田尚憲内野手（２７）の状態について、試合後に説明した。「大丈夫です。骨とかに異常はない」と幸い、軽症の見込み。「あのデッドボールは大きかった」と続く山口の決勝２点打につなげた安田の働きを評価した。