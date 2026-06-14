岐阜市の陸上自衛隊の射撃場で、当時18歳の元自衛官候補生の男が発砲し隊員3人が死傷した事件から14日で3年が経ち、追悼式が行われました。2023年6月14日、岐阜市の日野基本射撃場で訓練中に自衛官候補生だった当時18歳だった男が小銃を発砲し、隊員2人が死亡隊員1人が大ケガを負いました。陸上自衛隊によりますと、14日午前10時から追悼式が行われ、死亡した2人が所属していた第35普通科連隊の隊員や関係者などおよそ40人が