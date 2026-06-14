１０日、列車の出発を見守る雁石坪駅の駅員、桑傑平措（サンジエピンツオ）さん。（ナクチュ＝新華社記者／旦増尼瑪曲珠）【新華社ラサ6月14日】中国西蔵自治区那曲（ナクチュ）市安多（アムド）県雁石坪鎮の雁石坪駅は標高4721メートルと、旅客駅としては世界一標高の高い場所にある。2006年7月1日に完成した同駅は、当初は青蔵鉄道の無人駅として、列車の行き違いのために利用されていた。ここ数年、現地のインフラ整備と観