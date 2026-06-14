川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」は最終日を迎えた。ガールズケイリンの高橋朋恵（31＝東京）と中島瞳（21＝埼玉）がトークショー。小椋華恋、佐藤摩弥も名を連ねた優勝戦を前にガールズトークを展開した。初めてオートレース場に足を踏み入れた中島。各選手のロッカーを見て「個室だ！リラックスできる。テレビがある！冷蔵庫がある！夏は冷たいものが飲めるじゃないですか」と衝撃を受けた様子。本田