きょうの県内は、各地で最高気温が25度以上の夏日となりました。県内は、日本の東側にある高気圧に緩やかに覆われ、午前中は日も差して気温が上がりました。日中の最高気温は、富山空港で29.1度、朝日町で28.4度など県内10の観測地点すべてで25度以上の夏日となり、ところによって7月中旬並みの暑さになりました。富山市の富岩運河環水公園では、日に日に濃くなる緑に包まれながら、子どもたちが水浴びをして歓声を上げていました