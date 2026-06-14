素足で歩ける砂浜をつくろうと、富山市の八重津浜海水浴場できょう、海岸清掃用の車両を使った清掃活動が行われました。この活動は、ホンダカーズ14社で構成する北陸三県ホンダ会が主催したもので、「素足で歩ける砂浜を次世代へ」をスローガンに県内では去年に続き2回目です。従業員や八重津浜ライフセービングクラブのメンバーなどおよそ150人が参加し、木くずやプラスチックごみなどを拾い集めていまし