「美少女戦士セーラームーン」の体験型シアター「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」の公式Xが14日に更新。出演者の体調不良を発表した。「Team Silver Moon スーパーセーラーちびムーン／ちびうさ役西條妃華さんにつきまして、体調不良のため、6月15日（月）13:30公演、19:30公演の出演を取りやめさせていただくことになりました」と報告。「つきましては、当該公演は、Team Gold Moon スーパー