今月8日、高岡市の住宅に侵入し、現金や貴金属を盗んだ上で火をつけた疑いで逮捕された84歳の男が送検されました。窃盗や建造物放火などの疑いで送検されたのは、住所不定無職の川西勇容疑者（84）です。高岡警察署によりますと、川西容疑者は今月8日高岡市白金町の60代の税理士の男性の家に侵入し、現金およそ15万円と貴金属3点を盗んだ上、家に火をつけた疑いが持たれています。火元は、2階のウォークインクローゼッ