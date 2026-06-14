俳優の本仮屋ユイカ（38）が13日、自身のインスタグラムを更新。妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（35）が無事に自宅で第3子を出産したことを報告し、赤ちゃんを抱っこし笑顔を見せる写真を披露した。【写真】リイナも反応「笑ってるーーー!!」“姪っ子”の赤ちゃんを抱っこし笑顔満開の本仮屋ユイカユイカは「先日、妹のリイナが第三子の女の子を無事出産しました」と書き出し、「仕事終わりに妹宅へ向かうと、家に入