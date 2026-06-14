◇第67回宝塚記念芝2200メートル（2026年6月14日阪神競馬場）G1馬5頭が名を連ね、ドリームレースにふさわしいメンバーが覇を競った「宝塚記念」はメイショウタバルが制した。同レースに関する主な記録は以下の通り。☆武豊宝塚記念は2025年メイショウタバルに続く2年連続V。また、最多勝利記録を更新する6勝目。JRA・G1は先週の安田記念に続く2週連続勝利。☆石橋師宝塚記念は2025年メイショウタバルに続く2年連続2