アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が大詰めを迎えています。仲介国が昨夜、「24時間以内に最終合意がある見込みだ」とする中、まもなく、その時間を迎えようとしています。最新の状況をワシントンから伝えてもらいます。交渉はまさに大詰めを迎えていますが、最大の焦点である核開発問題などでアメリカとイランの主張には依然、隔たりがみられていて、覚書の合意内容をめぐって双方が完全に一致できているかは不透明とい