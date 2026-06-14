出合い頭の事故で、男性1人が死亡しました。14日未明、茨城・水戸市の交差点で、軽自動車とワゴン車が出合い頭に衝突しました。この事故で軽自動車が大破し、乗っていた47歳の男性が死亡しました。ワゴン車を運転していた男性（51）は軽傷です。警察は、どちらかの車が信号無視をしたとみて事故原因を調べています。