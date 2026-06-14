「やめてくれないか！ 電車の中で人を笑わせにくるのは！」【写真】藤子不二雄風シロイルカも！？ シーパラの電車広告そんなコメントとともにXに投稿された、横浜・八景島シーパラダイスの電車内吊り広告が注目を集めています。広告のテーマは「記憶だけを頼りに描いてもらいました」。来館者が、想像で「アロワナ」を描いたものです。しかし、そこに並んだイラストは、いずれも思い思いの方向へ広がっており、見た人の想像をくす