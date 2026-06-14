大胆な“ロードスター仕様”に大変身カスタムCG製作で知られる「zephyr_designz」氏が、トヨタ「プリウス」を基にした新たな3Dコンセプトを制作し、SNS上で多くの反響を呼んでいます。同CGは、ハイブリッド車の象徴として1997年の初代登場以来、進化を続けてきたプリウスのイメージを根底から覆すような仕上がりとなっています。【画像】超カッコいい！ トヨタ新型「プリウス“クーペ”CG」画像で見る（50枚）現行モデルであ