兵庫県で行われた女子ゴルフの宮里藍サントリーレディス最終日、岡山市出身の桑木志帆選手が出場し、見事優勝しました。 きのう（13日）、おととい（12日）と単独トップの桑木選手。一時、トップタイと永井選手に並ばれるものの、12番13番と連続バーディーを奪います。 迎えた16番のショット。バーディーチャンスにつけます。ラインをよく読み切り、この日、3つ目のバーディー。そし