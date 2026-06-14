県内で県民防犯運動が展開される中、手口が巧妙になっている特殊詐欺の被害を防止しようと警察などによる啓発イベントが太田市で行われました。 この啓発活動は、今月２０日までの県民防犯運動の一環として行われたものです。 会場となったイオンモール太田には、県や警察、地域のボランティアなど約８０人が参加し、詐欺の手口を紹介したパンフレットなどを配って防犯を呼びかけました。 また、県警の防犯アプリ「ぐ