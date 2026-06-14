歴史ある呉服店の蔵でお茶をたしなみ、地域の人たちが交流を深める催しが安中市で開かれました。 催しが開かれたのは、創業１８０年を超える安中市の麻屋呉服店です。 敷地には江戸時代などに建てられた歴史ある蔵が並び、そのひとつ、客が来た時に使われていた「もてなし蔵」では、歴史的建造物の価値を知ってもらうとともに地域住民の交流の場にしようとお茶会が開かれました。 岩井市長も参加し、県内で活動する茶道家の