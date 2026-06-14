障がいのある人もそうでない人も、多くの人にパラスポーツの魅力を感じてもらおうというイベントが伊勢崎市で開かれました。 このイベントはパラスポーツについて多くの人に知ってもらうとともに、２０２９年に県内で開催される全国障害者スポーツ大会への関心を高めようと県パラスポーツ協会が開いたものです。 ３回目となる今回はパラリンピックの正式種目であるボッチャをはじめパラスポーツ