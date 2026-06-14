太田市の道の駅で地元の特産品であるヤマトイモの魅力を発信するイベントが開かれました。 太田市の特産品ヤマトイモをＰＲしようと１３回目を迎えたイベント「麦とろフェスティバル」。 特に盛り上がりを見せたのが、ことしから「ＴＯＲＯＲＯ世界選手権」へとパワーアップした「ヤマトイモをすりおろす大会」です。１４日は北海道や茨城など全国各地から４０人が参加しました。 １０センチほど皮がむかれたヤマトイ