小学生を対象にしたフットサルの大会の決勝戦が渋川市で開かれ、全国大会出場をかけて熱戦を繰り広げました。 県内の３２チームがエントリーした小学生のフットサル大会ＪＦＡバーモントカップ。１４日、渋川市総合公園体育館で開かれた決勝戦で高崎市のＰＡＬＡＩＳＴＲＡ（パレイストラ）Ｕ－１２と前橋市の前橋ジュニアが対戦しました。 試合は前半、去年の王者ＰＡＬＡＩＳＴＲＡが１０番奥村のゴ