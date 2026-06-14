＜宮里藍 サントリーレディス最終日◇14日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞優勝には届かなかったが、紛れもなく今週の主役の一人だった。韓国の14歳、ソア・キムは7バーディ・3ボギーの「68」で回り、トータル16アンダー・3位で衝撃の日本デビュー戦を終えた。【写真】本当に14歳？これがソアの豪快直ドラ4日間で24個のバーディを奪った。最多バーディ賞を獲得したことを知ると、「イェ〜イ！うれし