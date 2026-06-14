＜宮里藍 サントリーレディス最終日◇14日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞18歳のアマチュア・長澤愛羅（日本ウェルネススポーツ大1年）が歴史に名を刻んだ。インスタートの10番パー4で2打目が直接カップインし、実測179ヤードの11番パー3ではホールインワンを達成。ホールバイホールの記録が残る1990年以降ではツアー史上4人目、アマでは初となる2ホール連続イーグルを達成した。【写真】アマチュア大旋