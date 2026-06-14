大阪・関西万博で映画監督の河荑直美さんが手がけたパビリオンのシンボル的な存在だったイチョウの木が大阪府泉佐野市の公園に移植されました。 １４日の式典には映画監督の河荑直美さんや泉佐野市の千代松大耕市長らが参加しました。 河荑さんは万博で廃校となった木造校舎を利用したパビリオン「Dialogue Theater -いのちのあかし-」をプロデュース。 万博閉幕後、施設全体が泉佐