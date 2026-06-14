今月20日から山都町で予定されている“日米共同軍事演習“（日米共同訓練）に反対する集会が開かれました。 【写真を見る】20日からの日米共同訓練に反対熊本・山都町で反対集会「憲法違反につながる」オスプレイ使用の輸送訓練などに抗議 反対集会の内容―― 大矢野原演習場を町内に抱える山都町で14日午後、開かれた集会には約70人が集まり、“日米共同軍事演習への反対“を訴えました。 日米共同軍事演習に反