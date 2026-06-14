兵庫県の姫路セントラルパークで人気者のビーバーが、間近に控えたサッカー・ワールドカップの日本対オランダ戦の勝敗を予想するイベントが行われました。 「ビーバー」と、スペイン語で「万歳」を意味する「ＶＩＶＡ」にかけて初めて開かれたサッカー・ワールドカップの勝敗を予想するイベント。 大役を任されたのは、オスのビーバー「マメ」です。