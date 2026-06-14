自民党の鈴木幹事長は１３日、盛岡市で開かれた党岩手県連大会であいさつし、今国会で成立を目指す法案のうち、「優先しなければならないものの一つが皇室典範だ」と述べた。政府・与党は、衆院議員定数削減法案など野党の反発が避けられない法案に先駆け、皇室典範改正案の成立を目指す方針だ。鈴木氏は、皇族数の確保に関する「立法府の総意」の取りまとめを踏まえ、「政府で法案を作る段階に入るが、何としても今国会で成立